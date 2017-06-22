Afganistan'da bombalı saldırı: 20 ölü

Afganistan'ın Helmand vilayetinin başkenti Leşkargah'ta bir bankaya bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 14:20

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Leşkergah kentinde bir bankaya düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Hastanesi Başhekimi Mulladad Tubakar, Helmand'ın başkenti Leşkergah kentinde yerel bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının devlet memurları ve öğretmenlerin bankadan maaşlarını almak için beklediği sırada gerçekleştiği bildirildi.

Yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de olduğu ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA