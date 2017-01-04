Afganistan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TSK unsurlarının,NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve yurt dışına gönderilmesi kararının 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

Güncellenme 04 Ocak 2017 09:47

CNN Türk'te yer alan habere göre; TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

CNN Türk