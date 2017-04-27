Advocaat'ın sezon bitmeden ayrılması gündemde

Deneyimli teknik adamın Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini kabul etmesi bekleniyor.

Güncellenme 27 Nisan 2017 22:39

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın durumu netleşiyor. Sezon sonunda kulüp takımı çalıştırmaktan emekli olacağını ve kulüpten ayrılacağını belirten Advocaat'ın sezonu tamamlaması bekleniyordu. Ancak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan gelen milli takım teknik direktörlüğü teklifi deneyimli teknik adamın kafasını karıştırdı.

Advocaat'a ilk teklifin sezonun devre arasında geldiği ortaya çıktı. Henüz Fenerbahçe'den ayrılma kararı netleşmeyen tecrübeli çalıştırıcı, Hollandalı yetkililere olumsuz yanıt verdi. Ancak Hollanda Futbol Federasyonu o günden sonra teklifte iyileştirmelere giderek ısrarını arttırdı. Devre arasından bu yana teması kesmeyen milli takım yöneticileri, nihayet Advocaat ile aradaki farkı eritmeyi başardı.



Son görüşmeler sonunda anlaşmanın önünde küçük pürüzler kaldı. Toplantıyı gizlemeyen Advocaat'ın kısa süre içerisinde net bir yanıt vermesi ve bu yanıtın da olumlu olması bekleniyor. Hollanda milli takım yetkilileri daha önce de birlikte çalıştıkları Advocaat'ı sezon bitimini beklemeden milli takımın başında görmek istiyor.



Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe yönetimi, takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak yeni bir teknik ekip bulmak durumunda kalacak. Durumdan haberdar olan yönetim seçeneklerini gözden geçirmeye başladı. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde bir b planı oluşturması bekleniyor.

NTV