Advocaat sezon sonuna kadar takımın başında

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın sezonu tamamlaması kararı verildi.

Güncellenme 23 Mart 2017 22:24

Fenerbahçe'de sezon sonunda görevini bırakacak Dick Advocaat ile sezon sonuna kadar devam edilmesi kararı çıktı. Milli arayı ülkesinde geçiren Advocaat'ın ise pazar günü takımın başına dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın sezonu tamamlaması kararı verildi. Bir süredir kulislerde Atiker Konyaspor maçının ardından "Sezon sonunda emekli oluyorum" açıklaması yapan deneyimli çalıştırıcının görevine son verileceği konuşuluyordu.

Ancak başkan Aziz Yıldırım sezon sonuna kadar teknik direktör değişikliği yapmayı düşünmüyor. Sezon içinde teknik direktör değişimine sıcak bakmayan başkan Yıldırım, Advocaat'ın sezonu tamamlamasına karar verdi.



Fenerbahçe'de son 5 sezonda takımı 5 farklı teknik adam çalıştırsa da teknik adamların sezonu tamamlamasına imkan tanınıyordu. Bu konudaki tek istisna ise bu sezon başında Vitor Pereira ile yaşandı.



Öte yandan diğer milli maç aralarında olduğu gibi yine ülkesinin yolunu tutan Advocaat'ın yeni haftada takımın başına dönmesi bekleniyor.

NTV