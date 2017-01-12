Adobe’den Yeni Dijital Asistan

Son dönemlerde pek çok farklı marka tarafından dijital asistan konusunda çalışmalar yürütülürken yeni bir açıklama da Adobe tarafından yapıldı.

Güncellenme 12 Ocak 2017 21:15

Grafik düzenleme ya da farklı ses programları ile dikkat çeken Adobe, programlarının kullanılması ve kullanıcılara yardım sağlaması adına özel bir asistanın kullanılacağını duyurdu. Adobe tarafından yapılan açıklamalar özellikle yazılımların sesli kontrol edilmesi noktasında önemli bir örnek teşkil ederken dijital asistan işine girdiğini açık bir şekilde belirten Adobe, sesli komutlar ile değişiklik yapılabildiğini gösteren bir video da paylaşmış durumda.

Kısa Sürede Piyasaya Sunulacak

Hazırlanan video kullanıcıların herhangi bir teknik bilgisi gerektirmeden düzenleme yapabileceğini gösterirken şu anda asistanın temel düzeyde olduğu belirtildi. Öyle ki dijital asistan yardımı ile kullanıcıların herhangi bir klavye ya da mouse kullanmasına gerek kalmadan fotoğrafları düzenleyebildiği, çıkış alabildiği ve böylece program üzerinde yapacakları işlemlerde sesli destekden yararlanabildiği görüldü.

Adobe tarafından hazırlanan ve piyasaya sunulan bu video kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük bir ilgi görürken şu an için dijital asistanın kullanımı konusunda herhangi bir imkan bulunmamakta. Öyle ki Adobe tarafından yapılan açıklamalar şu anda sadece tanıtım amaçlı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak paylaşımlar ve daha kapsamlı bir tanıtım toplantısı ile dijital asistanın Adobe uygulamalarına resmen getirilmesi bekleniyor. dijital asistan için en çok merak edilen detaylardan bir tanesi ise hangi Adobe programlarının bu özelliği destekleyeceği.