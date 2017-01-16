Adobe Photoshop Express Yükseliyor!

Adobe Photoshop Express adı ile sunulan uygulama oldukça beğenildi. Uygulama 100 bin barajını geçmeyi başardı ve hızla yükseliyor.

Güncellenme 16 Ocak 2017 09:30

Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, Adobe Photoshop Express’i yaklaşık 100 milyon defa indirdiler. Bu büyük başarının ardındaki sebeplerden biri de uygulamanın kullanım kolaylığı. İlk basamak; fotoğraf çekimi, galerideki görsellerden birinin seçilmesi veya Adobe Creative Cloud’un kullanılması ile başlıyor. Ardından açılan menü oldukça sade. Yeni başlayanlar dahi yollarını kolayca bulacaklardır. Sunulan çeşitli fotoğraf filtrelerini kaydırma kontrolleri ile yönetebilir ve filtreleriniz ile yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Her ne kadar program, filtre kombinasyonları bulundurmuyorsa da, sunulan özelliklerin çeşitliliği etkileyici.

Sonraki adımda ise görselinizi çevirebilir, yansıtabilir ve kırpabilirsiniz. Kontrast, renklendirme ve beyaz dengesi gibi ayarlarla fotoğrafınızı istediğiniz gibi optimize edebilirsiniz. Uygulamada ek olarak kırmızı göz giderme aracı ve sivilce gibi lekelerden kurtulmanızı sağlayacak özellikler yer alıyor. Tüm bunları yaptıktan sonra tek ihtiyacınız olan görselinize güzel bir çerçeve seçmek.

Tebrikler!

Artık tüm sosyal medya platformlarında beğeni alabilecek bir fotoğraf yarattınız. Uygulamanın kullanışlı “Öncesi/Sonrası” özelliği ile yaptığınız değişiklikleri kolayca görebiliyorsunuz. Profesyonel bazı özelliklerin bulunmayışı, uygulamanın daha çok günlük kullanım için geliştirilmiş olduğunu gösteriyor. Uygulama, masaüstündeki abisinin işlevlerini yerine getirmiyor.

Ücretli profesyonel sürüm ek filtreler ve fazladan iki ince ayar özelliğine sahip. Fakat ücretsiz sürüm günlük kullanım için oldukça yeterli.