Adil Kullanım Kotasında Flaş Gelişme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı son açıklama ile 2018 itibari ile adil kullanım kotası konusunda değişikliğin yapılacağını söyledi.

Güncellenme 31 Aralık 2016 19:40

Adil kullanım kotası ile ilgili uzun zamandan beri Türkiye’de tartışmalar sürerken, resmi açıklamalarda bu konuda son durum hakkında güncelleme yapıldı. Daha önceki açıklamalarda 2019 yılı itibari ile adil kullanım kotasında kesin değişikliğin yapılacağı belirtilmiş olsa da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan değerlendirmede 2018 yılı itibari ile adil kullanım kotasının kaldırılacağı belirtildi.

2018’de Kotalar Kalkıyor!

2018 yılına çekilen tarih ile birlikte artık adil kullanım kotasında daha erken bir tarihte beklentiler gerçekleşmiş olacak.

Kotayla İlgili Bilgilendirmeler Yapılacak

BTK Başkanı Sayan ise geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamada özellikle bildirme sisteminde kullanıcıların kota konusunda sürekli bildirileceği ifade edildi. Kotanın yüzde 80 ve yüzde 100’e ulaşması halinde her aşamada kullanıcılar bilgilendirilecek ve böylece adil kullanım kotası için detaylar öğrenileceğinden dolayı internet kullanımında da bu tip bilgilendirmeler sayesinde kolayca işlemler sürdürülebilecek.

Adil kullanım sonrasında hız düşerken, yeni düzenleme ile birlikte kademeli bir geçiş yapılacak ve hız düşürme iptal edilecek. Bu açıdan 2018 yılı sonrasında artık internette yüksek hızlı internet yaşayabilmek sürekli mümkün olacak. Uzun zamandan beri beklenti halinde olan adil kullanım kotasında 2018 ile birlikte yeni dönem başlayacak.