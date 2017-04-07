Adil Kullanım Kotasında 1 Mayıs’a Dikkat!

Türkiye'de Adil kullanım kotası ile ilgili çok farklı tartışmalar yapılırken özellikle 1 Mayıs itibariyle adil kullanım kotasında yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 23:22

7 Şubat dünya internet günü kapsamında açıklamalar yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, özellikle adil kullanım kotası ile ilgili müjdeli haberler verdi. Özellikle 1 Mayıs 2017’den itibaren adil kullanım kotasından kademeli bir şekilde geçişin yapılacağını söyleyen Bakan, 1 Mayıs 2017 sonrasında adil kullanım kotası konusunda kişilerin daha az sorun yaşamaya başlayacağını belirtti.

2018 Sonrasında AKK Kalkıyor!

2018'e kadar tüm servis sağlayıcılarının kademeli bir şekilde yeni sisteme geçiş yapması gerektiğini söyleyen Bakan Arslan, 2018 sonrasında adil kullanım kotası gibi bir durumun olmayacağını söyledi.

Yapılan bu açıklamalar sonrasında gözler servis sağlayıcılarına çevrilirken özellikle internet kullanımında daha hızlı bir dönemin başlayacağı net bir şekilde görüldü. Bakan Arslan tarafından yapılan açıklamalarda özellikle AKK aşıldıktan sonra hızın 3 megabite düşmeyeceği ve aynı zamanda gece saatlerinde yapılacak indirmelerin de adil kullanım kotasına dahil edilmeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda ilk hamle TürkNet’ten gelirken TürkNet tarafından yapılan açıklamalarda adil kullanım kotasının tamamen kaldırıldığı belirtilmişti. Bu açıdan 2018 itibariyle tüm servis sağlayıcılarından adil kullanım kotası olmayacağından dolayı kullanıcılar hızlı ve kotasız bir şekilde sınırsız internet kullanabilecek. Sınırsız olmasına karşın adil kullanım kotasının bulunması internet hizmetlerinde en çok tepki çeken detaylardan bir tanesiydi.