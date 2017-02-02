Adana'da kar sevinci

Adana'da kar coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

Güncellenme 02 Şubat 2017 11:32

Şehir merkezinde çok fazla kar bulamayan Adanalılar kar yağışının tadını doyasıya çıkarabilmek için Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylalara akın ettiler.

Adanalılar karda piknik yapmak için yollara düştü

Son 30 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.

Çok fazla ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının görüldüğü yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, hasarlı kazalara da neden oldu.

Kar şenliği partisi düzenledi

Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesi’ne bağlı Kızıldağ Yaylası’nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.

AA