Adana'da 3 milyon dolarlık tarihi eser ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana'da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan 1 adet altın yazmalı Tevrat ve 1 el yazması ferman ele geçirildi.

Güncellenme 17 Nisan 2017 13:15