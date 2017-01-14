Adana Valiliğine saldıran teröristin kimliği belli oldu

Adana Valiliğine bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen teröristin kimliği tespit edildi.

Güncellenme 14 Ocak 2017 16:30

Valilik binasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin kimliği belirlenirken, saldırıyı organize ettiği ileri sürülen oto tamircisi polise ve savcılığa verdiği ifadede, saldırı sonrası kadın teröristin çantasından bomba çıkararak kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü.

24 Kasım tarihinde 2 sivilin şehit olduğu ve 33 kişinin yaralandığı Adana Valiliğine yönelik terör saldırısı ile ilgili soruşturma, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Terör saldırısını valilik otoparkına bomba yüklü araç koyarak gerçekleştirdiği iddia edilen kadın teröristin Ç.K. olduğu ve Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Polis, Adana Valiliğine bombalı araç saldırısında bulunduktan sonra kaçtığı iddia edilen bombacı kadın Ç.K. ile bu kadın bombacıya yardım ettiği iddia edilen diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü PKK'nın yan kolu TAK üstlenmişti.

Terör saldırısının ardından polis ekipleri bomba yüklü başka bir aracı ise Sarıhamzalı Mahallesi'nde takibe almıştı.

"Dur" ihtarına uymayan terörist, polis ekiplerinin ateş açması sonucu etkisiz hale getirilmiş, araçta yapılan incelemede bulunan bombalar ekiplerce imha edilmişti.

AA