Adalet Yürüyüşü'nde "bozkurtlu eylem"

CHP Lideri ve beraberindekiler Adalet Yürüyüşü'nün 9. gününde bozkurt işaretli protestocular ile karşılaştı.

Güncellenme 23 Haziran 2017 12:35

Bugümn sabah erken saatlerde Adalet Yürüyüşü'nün 9. gününü başlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında bozkurt işareti yapan protestocularla karşı karşıya geldi. Polisin yoğun güvenlik önemleri ve yürüyüşe katılan vatandaşların sağduyusu ile tatsızlığın önüne geçildi.

Jandarma ve polis ekipleri yürüyüş grubu etrafında yine geniş güvenlik önlemi aldı. Yeniçağa ilçesi girişinde yol kenarında toplananÿbir grup, 'Bozkurt' işareti yaparak Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Bu sırada polis ekipleri grup ileÿyürüyenler arasına geçerek tedbir aldı. Bir partili yol kenarındaki yön tabelasının üzerine 'Asla yalnız yürümeyeceksin, bu halk peşinden gelecek' yazılı pankart astı. İlçe çıkışında çevre il ve ilçelerden gelen partililer Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 9’uncu günde 7.5 kilometrelik ilk etabı 1 saat 40 dakika yürüyerek Yeniçağa çıkışında mola verdi.