Adalet yürüyüşünde bir vatandaş daha kalp krizi geçirdi

CHP'nin Adalet yürüyüşünde kalp krizi geçiren Erol Doğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncellenme 21 Haziran 2017 21:28

Habertürk TV'nin haberine göre Muğla'dan gelen Erol Doğan yürüyüşte kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre Doğan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Adalet Yürüyüşü'nde daha önce 69 yaşındaki Hasan Tatlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar arasında bulunan 69 yaşındaki Hasan Tatlı'nın geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmesine ilişkin "Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız." demişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüş, bir haftasını geride bıraktı.