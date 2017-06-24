Adalet yürüyüşü 10'uncu gününde

Kemal Kılıçdaroğlu; "Bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum." diye konuştu.

Güncellenme 24 Haziran 2017 16:33

Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'daki Avşar Köyü'nden yürüyüşüne başlamadan önce konuştu, Türkiye'nin gerginliklerden çok çektiğini belirterek, "Gerginliklerden kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Adalet Yürüyüşü bayrama ayrı bir anlam katacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu günündeyiz. Bugün mübarek Ramazan'ın son günü dolayısıyla yarın bayram olacak. Bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti, çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır Adalet Yürüyüşü" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününe geceyi geçirdiği Bolu'nun Avşar Köyü mevkisindeki kamp alanından başladı.

Geceyi karavanda geçiren Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Adalet Yürüyüşü'nün, bayrama ayrı bir anlam katacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Yürüyüşün 10'uncu günündeyiz. Yürüyüşümüze katılan gruplar, sanatçılar, sporcular, sade vatandaşlar hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

"Bugün mübarek Ramazan'ın son günü dolayısıyla yarın bayram olacak. Tüm yurttaşlarımın bayramlarını kutluyorum."

"Bayramların, bizim için şöyle bir özelliği var. Dini bayramlarda hep bir araya geliriz. Küskünlükleri sona erdiririz. Kardeşçe bir arada oluruz. Oturur sohbet ederiz. Sabah oturur kucaklaşırız. Dolayısıyla bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum."

"Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün adalet yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır adalet yürüyüşü. Buna da özellikle önem verdiğimi ifade etmek isterim. Gerilen, kutuplaşan söylemlerle bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o."

Mısır'daki idamların Ramazan süresince ve bayramda kendisini çok üzdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasi idamların hiçbir topluma, hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye, bu konuda büyük acılar çekti."

"Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri sonra andık, kucakladık; meydanlara, barajlara, yollara, okullara isimlerini verdik. Bir anlamda yaptığımız haksızlığı gidermek için; ama ölen geri dönmüyor."

"O nedenle Mısır'daki yöneticiler ve kardeş Mısır halkına seslenmek isterim. Yarın bayram ve dolayısıyla idamların topluma bir yarar getirmeyeceğini eğer görmek istiyorsanız dönüp, Türkiye'nin tarihine bakın."

"Biz, bu bayramların bütün İslam alemi için barış, kardeşlik ve huzur getirmesini isteriz. Bütün İslam dünyasında kan akıyor ve gözyaşı var."

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından yanındakilerle birlikte Bolu merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kamp alanından yürüyüşe başladı.

D- 100 karayolunda tek şeridi kapatarak yürüyen Kılıçdaroğlu'na İstanbul Barosu'ndan gelen avukatlar eşlik etti. Avukatlar, Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü.

Kaynak: CNN Türk