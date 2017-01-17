Acun Ilıcalı ile Hürriyet Magazin servisi kavgası büyüyor

Hürriyet ve Kanal D, Acun Ilıcalı'nın hiçbir görüntüsünü yayınlamama kararı aldı.

Güncellenme 17 Ocak 2017 20:40

Hürriyet ve Kanal D'den Acun Ilıcalı yasağı

Acun Ilıcalı ile Hürriyet Magazin servisi arasında uzun zamandır devam eden kavganın boyutu büyüdü.

Kanal D Magazin, Acun Ilıcalı ile ilgili her türlü görüntüye yasak getirdi.

Cumhuriyet'in Gecce.com'dan aktardığı habere göre, Hürriyet magazin servisinde başta Cengiz Semercioğlu olmak üzere, uzun zamandır magazin haberlerinde de sert eleştirilen Acun Ilıcalı, kendi yayınlarının görüntülerini Kanal D'nin almasını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Hürriyet magazinden sonra Kanal D magazin servisi de Acun Ilıcalı ve yayınlarıyla ilgili hiçbir görüntü yayınlamama kararı aldı.