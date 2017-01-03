Acer’den Yeni Model: Aspire VX 15

Acer Aspire VX 15 farklı özellikleri ile oyunculara özel bir dizüstü bilgisayar sunuyor.

Güncellenme 03 Ocak 2017 23:26

Acer, Aspire VX 15 de dahil olmak üzere bir dizi oyun dizüstü bilgisayarı ve bilgisayar serisini duyurdu. Tanıtımlar arasında en çok dikkat çeken cihaz ise Acer Aspire VX 15 oldu. Arkadan aydınlatmalı bir klavyesi ile tasarım açısından da oldukça dikkat çeken cihaz, oyun noktasında en iyi donanımları sunmayı başarıyor.

Acer Aspire VX 15 Teknik Özellikleri Neler?

15.6 inçlik Full HD IPS ekran gelen cihaz, 7’nci Nesil Intel Core i7 işlemci ve GTX 1050 Ti grafik kartına sahip. Cihaz için en dikkat çeken 3 hücreli 4605 mAh 11.4 V Li-ion pilin 6 saate kadar çalışacağının açıklanması. Fakat özelikle bu sürenin oyun için mi yoksa normal kullanımlar için mi geçerli olduğu bilinmiyor. Özelikle oyun için bu 6 saatlik sürenin geçerli olması halinde, Acer Aspire VX 15 çok daha etkileyici bir hale gelecektir.

Aspire VX 15, SSD için farklı versiyonlar mevcut. 128/256/512 GB depolamanın yanı sıra HDD için 1 TB alan satın alınabilir. Çift kanallı DDR4 SDRAM desteği ile 16 GB Ram iki adet soDIMM modülü kullanılarak 32 GB'ye kadar yükseltilebilir.

Bu ay başında cihaz Kuzey Amerika’da satışa sunulacak. Kuzey Amerika'daki fiyatlar 799 Dolar’dan başlayacak.