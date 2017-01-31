ABD’nin Teknolojik Devleri Mülteci!

ABD’de mülteci tartışmaları yapılsa da ekonomiğin dinamikleri mülteciler üzerinde.

Güncellenme 31 Ocak 2017 19:33

Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son dönemlerde mülteci konusu büyük bir tartışma yaratırken Apple ve WhatsApp gibi dünya devlerinin kurucularının yüzde 51’inin mülteci olması da dikkat çekti.

Son dönemlerde en çok tartışma çeken nokta Amerika Birleşik Devletleri başkan koltuğuna oturan Donald Trump’ın ilk hamlesi oldu. Göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra arka arkaya genelgeler yayınlayan Başkan, özellikle mültecilerin ülke dışında tutulması adına somut adımlar atmasıyla tepki çekti.

Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere dünya genelinde bu konuda ciddi bir tepki gösterilirken yapılan yeni araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik dinamiklerinin büyük bir bölümünün de mülteci kaynaklı olduğunu gösterdi. Öyle ki eğer AirBnb, Whatsapp ve Viber gibi pekçok platformun kurucusu Amerika Birleşik Devletleri’nden mülteci olarak bulunuyor. Bu açıdan bugüne kadar yapılan çalışmalarda mülteciler ile uyumlu bir süreç geçiren Amerika Birleşik Devletleri'nin tam ters bir tutum sergilemesi ülke ekonomisinin zarar görebileceğini gösteriyor.

Üstelik 2017 yılına girildiğinde hala ırkçılığın ve ayrımcılığın yapılması da dünya genelinde en çok tepki çeken noktalardan birisi. Amerika başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamalar sonrasında çok kısa bir süre içerisinde Google ve Apple gibi marka devleri mülteci istihdamını arttıracağını yönelik açıklamalar yaparak adeta Amerika'nın kararına saygı duymadığını ve bu kararın kabul edilemeyeceğini gösterdi.