ABD'nin Suriye hamlesinin maliyeti

ABD'nin Suriye'deki hakim rejim Esed'e ait hava üssünü vurduğu 59 füzeden bir tanesinin değerinin 1 milyon 590 bin dolar değerinde olduğu öğrenildi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 11:54

ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Bu füzelerin her biri 1 milyon 590 bin dolar değerinde.

İşte Suriye saldırısının Trump yönetimine maliyeti

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. ABD'nin dün geceki saldırısının maliyeti yaklaşık 94 milyon dolar...

Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

İlk kez Irak'ta kullanıldı

Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı.

Hürriyet