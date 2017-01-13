ABD'li ve Fransız astronotlardan yeni bir uzay yürüyüşü
ABD'li ve Fransız astronotlar yeni bir uzay yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlıyor.
ABD'li ve Fransız astronotların, Shane Kimbrough ve ABD'li astronot Peggy Whitson'ın geçen cuma günü çıktığı uzay yürüyüşünde bağlantılarını yaptığı 3 lityum-iyon pili çalıştıracağı bildirildi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş enerji sistemi için istasyondaki nikel-hidrojen pillerin yerini alan yeni lityum-iyonların daha kullanışlı olduğunu açıklamıştı.
Thomas Pesquet, böylece 15 yıldır uzay yürüyüşüne çıkan ilk Fransız astronot oldu.
Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, 6 Ocak'ta, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıkmıştı.
AA