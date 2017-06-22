ABD'li Bakandan Türkiye'ye YPG mektubu
ABD savunma Bakanı Mattis, Türkiye'ye YPG'ye ABD tarafından sağlanan silahlarla ilgili bilgi veren bir mektup gönderdi.
ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, törgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını belirtti.
AA