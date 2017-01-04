ABD'den 'PYD'ye dokunmayın, El-Bab'ta yardım edelim' teklifi

ABD Savunma Bakanlığından yetkili bir kişinin, ABD'nin El-Bab operasyonunda PYD'ye dokunulmadığı sürece Türkiye'ye yardımcı olabileceğini söylediği iddia edildi.

Güncellenme 04 Ocak 2017 13:09

ABD Savunma Bakanlığında görevli bir kişinin, Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e karşı Suriye'nin El-bab bölgesinde yürüttüğü operasyonlara bazı etkin yarıdmlar da bulunmnayı teklif ettiği ve sürecin görüşülmeye devam ettiği öne sürüldü.

ismini vermek istemeyen ABD Savunma bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Yetkili, "Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'tan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diye konuştu.

AA