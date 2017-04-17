ABD'den Kuzey Kore'ye sert çıkış : "ABD'nin stratejik sabrı sona erdi"

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore'nin ürettiği nükleer silahlara karşı ABD'nin stratejik sabrının sona ermiş olduğunu açıkladı.

Güncellenme 17 Nisan 2017 11:19

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etti.

Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi.

Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı füze atışını "provokasyon" olarak niteleyen Pence, "ABD ve müttefikleri, Güney Kore'yi korumak ve bölgede istikrarı sağlamak için hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır." diye konuştu.

AA