ABD'den İsrail'in Filistin'deki yerleşimleri ile ilgili açıklama geldi

ABD İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek oluşturuğu yerleşim yerleri ile ilgili barış görüşmelerini olumsuz etkileyeceği yönünde açıklama yaptı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 10:09