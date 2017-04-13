ABD'de tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı hakim karşısında

ABD'de tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York'ta hakim karşısına çıktı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 16:48

ABD'nin New York kentinde hakim karşısına çıkan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.

Halkbank GMY Atilla hakkındaki suçlamaları reddetti

Hürriyet'te yer alan habere göre, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle New York’ta FBI’ın talebiyle 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reuters'da yer alan haberden edinilen bilgilere göre, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.

Hürriyet