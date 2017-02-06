ABD’de Gündem Gmail Erişimi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan yeni bir davada Özellikle siteler için daha fazla veri erişim izninin verilmesi gerektiğine karar verildi.

Güncellenme 06 Şubat 2017 18:45

Son dönemlerde sosyal medya ve internet sitelerinin verilerine yönelik hükümetler tarafından önemli bir baskı uygulanırken, bu baskı sonucunda ciddi sıkıntıların yaşandığı görülüyor. Öyle Kİ Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletlerinde görülen bir davada FBI için site verilerine erişimin sınırlandırılmaması istendi. Mahkeme tarafından verilen karar her ne kadar iletişim haklarına ve anayasaya aykırı olsa da bu konuda farklı tartışmalar yaşanmaya başladı. Üstelik yargıçlardan büyük bir bölümü mevcut kararın herhangi bir anayasaya aykırılık taşımadığı ve bu açıdan herhangi bir sorun yaşanmayacağı belirtildi.

Google Temyize Gidecek

Fakat Google gibi pek çok farklı firma alınan BU karar sonrasında temyiz hakkını kullanacağını duyurdu. Bu açıdan önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından alınan kararının temyize götürülmesi ve iptal edilmesi için çalışmalar yapılacak. Daha önce de 2016 yılında benzer bir soruşturma başlatılırken Microsoft’tan bilgi talebi istenmiş ve eposta sunucularına erişilmesi noktasından gerekli yardımın yapılması gerektiği ifade edilmişti. Fakat Microsoft bu konuda herhangi bir adım atmadığı gibi dönem içerisinde New York'ta görülen bir davada mevcut izin talebinin anayasaya uygun olmadığı belirtilerek gerekli işlemler mahkeme tarafından yapılarak dosya kapatılmıştı.