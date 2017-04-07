ABD’de En Çok Suriye Arandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan siyasi gelişmelere bağlı olarak Google arama sonuçlarında da değişiklik yaşandığı görüldü.

Güncellenme 07 Nisan 2017 19:58

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'ye yönelik yapılan operasyonlar pek çok kişinin bu durumlar hakkında bilgi almaya çalışmasına neden oldu. Google aramalarına yönelik yapılan araştırmalarda özellikle son 24 saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok aranan içeriğin Suriye olduğu belirtildi.

Suriye Dikkat Çekti

Suriye, Donald Trump ve kimyasal saldırı gibi farklı anahtar kelimeler üzerinden arama yapan kullanacılar, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi almaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de Esed rejimi tarafından yapılan sivillere karşı saldırı özellik dünya genelinde tepki çekmiş ve Donald Trump tarafından yapılan açıklamalarda kırmızı çizginin aşıldığı belirtilmişti. Bu açıklamaların hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan operasyon Suriye’ye yönelik önemli bir yaptırım uygulanacağını da gözler önüne serdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan aramalar ile ilgili detaylara bakıldığında ise özellikle Suriye konusunun oldukça dikkat çektiği görüldü. Araştırmalar sonucunda kimyasal saldırının ne olduğu, sarin gazı, Suriye'de gerçekleştirilen gaz saldırısının sonuçları ve Rusya gibi pek çok farklı arama Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun olarak yapılıyor. Araştırmalara göre ülkede en çok yapılan aramalar ise şöyle;

1- Syria (Suriye)

2- Syria gas attack (Suriye gaz saldırısı)

3- Russia (Rusya)

4- Syrian chemical attack (Suriye kimyasal saldırı)

5- chemical attack Syria (kimyasal saldırı Suriye)

6- Assad (Esed)

7- Sarin gas (Sarin gazı)

8- Tomahawk missile (Tomahawk füzesi)