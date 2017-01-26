ABD yönetiminden 'Türkiye ziyareti' uyarısı geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri konusunda uyardı.

Güncellenme 26 Ocak 2017 12:24

ABD yönetimi Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye gerçekleştirecekleri ziyaretlerini güvenlik önlemleri nedeniyle gözden geçirmelerini ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gitmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

ABD Dışişleri bakanlığı ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlamalar getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığını belirti.

Bakanlık vatandaşlarına, kişisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarını takip etmeleri ve her an tetikte olmalarını önerdi.

Milliyet