ABD Suriye'yi vurdu: 6 ölü

ABD'nin Suriye'deki hakim rejim Esed'e ait hava üssünü vurmasıyla 6 asker hayatını kaybetti. Büyük maddi hasar oluştu.

Güncellenme 07 Nisan 2017 11:45

ABD, Başkan Trump'ın talimatıyla Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü savaş gemilerinden atılan 59 füzeyle vurdu. Suriye Ordusu'ndan yapılan resmi açıklamada 'ABD hava üssümüze 'açık bir saldırıda' bulundu. Saldırıda altı kişi öldü ve büyük maddi hasar oluştu' ifadeleri kullanıldı.

Suriye kanadınsdan yapılan açıklamada, 'Tüm Suriye'de barışı ve güvenliği oluşturana kadar teröre karşı mücadelemiz sürecek' denildi.

"ABD HAVA ÜSSÜMÜZE AÇIK BİR SALDIRIDA BULUNDU"

Suriye Ordusu'ndan yapılan resmi açıklamada 'ABD hava üssümüze 'açık bir saldırıda' bulundu. Saldırıda altı kişi öldü ve büyük maddi hasar oluştu'

ABD, Başkan Trump'ın talimatıyla Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü savaş gemilerinden atılan 59 füzeyle vurdu. Pentagon, Suriye saatiyle 04:40'ta Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurdu. Saldırının ardından Suriye cephesinden de peş peşe açıklamalar geliyor. Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIDA ALTI KİŞİ ÖLDÜ

Suriye Ordusu'ndan yapılan resmi açıklamada "ABD hava üssümüze 'açık bir saldırıda' bulundu. Saldırıda altı kişi öldü ve büyük maddi hasar oluştu" ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada, "Tüm Suriye'de barışı ve güvenliği oluşturana kadar teröre karşı mücadelemiz sürecek" denildi.

RUSYA: TİLLERSON'UN MOSKOVA ZİYARETİNİ ETKİLEMEMELİ

Rusya Parlamentosu Uluslararası İşler Komitesi Başkanı, "ABD uçaklarının Suriye'yi bombalaması ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan Rusya ziyaretini etkilememeli" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Dimitry Peskov, ''Saldırı ABD ile olan ilişkilerimize zarar verdi'' demişti.

Kaynak: Hürriyet