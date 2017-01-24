ABD Savunma Bakanı Sözcüsü: "El Bab'ın alınmasını destekliyoruz"

ABD Savunma bakanlığı Sözcüsü Albay Davis, Türkiye'nin El Bab bölgesini DAEŞ'e ait güçlerden geri almasını desteklerini söyledi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 09:53

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Türkiye’nin El Bab ilçesini DEAŞ’tan geri almasını istediklerini ve bu minvalde Türkiye destekli güçlere hava desteği verdiklerini açıkladı.

Suriye’nin El Bab ilçesi yakınlarında DEAŞ hedeflerine beş hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine bir soruyu yanıtlayan Albay Davis, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde operasyonlarını başlattığı günden bu yana Carablus, El Rai (Çobanbey) ve Dabık’ın DEAŞ’tan alınmasına hava desteği ve özel kuvvetlerle yardımcı olduklarını belirtti.

Davis, sözlerine, “Dabık’ın alınmasından sonra (Türkiye destekli güçler) El Bab’a yöneldiler. Biz bunu da destekliyoruz ve onların El Babı DEAŞ’tan almasını istiyoruz. Türk hükümeti ve askeri mevkidaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor.” şeklinde devam etti.

Türkiye'nin DEAŞ karşıtı çabalarını destekliyoruz

Görüşmelerde duyurulacak yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Davis, Türkiye’nin bir koalisyon ortağı olduğunu ve ABD’nin Türkiye’nin DEAŞ karşıtı çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Toplantıdan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise "ABD’nin, Türkiye’ye sadece insansız hava araçlarıyla istihbarat toplama konusunda destek verdiğini, bölgede yapılan saldırıların ise koalisyonun bağımsız olarak belirlediği hedeflere operasyon düzenlemesi şeklinde olduğunu" söyledi.

AA