ABD savaş gemileri Kore'ye doğru yola çıktı

ABD'ye ait savaş gemileri, nükleer saldırı endişeleri gerekçesi ile Singapur'dan Kore Yarımadası'na doğru yola çıktı.

Güncellenme 09 Nisan 2017 10:11

Reuters, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Singapur'dan yola çıkan bazı Amerikan savaş gemilerinin Pasifik Okyanusu'ndan Kore Yarımadası'na doğru ilerlemeye başladığını bildirdi.

Haberde bu hareketin, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını ilerlettiği yönündeki endişelerin artmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi. Savaş gemilerinin içerisinde bir uçak gemisinin de bulunduğu bilgisi verildi. Savaş gemilerinin neden gönderildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

NTV