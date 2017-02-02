ABD Mahkemesinden Facebook’a Ceza!

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bir mahkemede, Facebook'un sanal gerçeklik teknolojisine yasadışı kullandığına karar verildi.

Güncellenme 02 Şubat 2017 14:55

Son dönemlerde sanal gerçeklik teknolojisine yönelik önemli güncellemeler yapan Facebook bu konuda mahkeme engeline takıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan mahkemede özellikle Facebook tarafından satın alınan Oculus adlı sanal gerçeklik firması nedeniyle Facebook'u ceza ödemesine karar verildi.

Mahkeme Sonuçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir şirket tarafından açılan davada Facebook'un satın aldığı firmanın tüm sanal gerçeklik buluşlarını kopyaladığı ve Facebook gücü ile birlikte ön plana çıkardığını söyledi. Mahkemeye sunulan delillerin incelenmesi ile birlikte Facebook bu konuda haksız bulunurken üç haftalık mahkeme sürecinin ardından Facebook'unu ceza ödemesine karar verildi.

Ceza 500 Milyon Dolar!

Mahkeme tarafından ceza konusunda gerekli olan limit belirlenirken Facebook alınan bu ceza nedeniyle 500 milyon dolarlık bir ödeme yapmak durumunda kaldı. 500 milyon dolarlık ödemenin yapılacak olması Facebook'unu mali açıdan zarara uğramasına neden olacak. Fakat özellikleri firma tarafından açılan davanın haklı bir şekilde sonuçlanması da mahkemenin en dikkat çeken detaylarından birisi oldu.

Mahkeme tarafından verilen karar sonrasında şu ana kadar Facebook cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Özellikle cezanın ne zaman ödeneceği ve bu süreç hakkındaki mevcut durum merak ediliyor. Sanal gerçeklik konusunda oldukça iddialı bir şekilde çalışmaları yapan Facebook’un çalışmaları farklı bir şirketten alındığının ortaya çıkması sonrasında bu duruma nasıl yanıt vereceği de merak ediyor.