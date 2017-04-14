ABD ile Rusya Suriye konusunda anlaştı

Rusya dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim görüşmesinden sonra ABD'nin hava saldırısı düzenlemeyeceğini açıkladı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 09:45

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriyeli mevkidaşı Velid el Muallim ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Muallim önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Lavrov Muallim'e, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı görüşmede Suriye'ye düzenlenen hava saldırısının tekrarlanmaması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Hürriyet