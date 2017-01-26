ABD ile Meksika arasındaki "duvarın finansmanı" gerilimi tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika yönetimi arasındaki "duvarın finansmanı" tartışması giderek büyüyor.

Güncellenme 26 Ocak 2017 21:52

Duvarın finansmanıyla ilgili karşılıklı açıklamaların ardından Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eğer Meksika, acil ihtiyaç olan bu duvarın parasını ödemek istemiyorsa belki de önümüzdeki toplantıyı iptal etmek daha iyi olur." ifadesini kullandı.

"ABD'ye gitmiyorum"

Ay sonunda Washington'da iki lideri bir araya getirecek toplantının iptal edilebileceği açıklaması karşısında "şaşkına dönen" Meksika yönetimi ilk saatlerde resmi bir değerlendirme yapmazken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto "ABD'ye gitmiyorum" açıklaması gecikmedi.

Açıklamasında, "ABD Başkanı ile önümüzdeki salı günü yapılması planlanan toplantıya katılmayacağımı bu sabah Beyaz Saray'a ilettik." diyen Nieto, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

"Diplomasi Twitter aracılığıyla yapılmaz"

Meksika Maliye Bakanı Jose Antonio Meade ise "Sanıyorum diplomasi Twitter aracılığıyla yapılmaz." diyerek Trump'ın duvarla ilgili süreci sosyal medya hesabı üzerinden yönetmesini eleştirdi.

Beyaz Saray'a çıktıktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalına veren Trump, "Meksika, duvarın parasını yüzde 100 ödeyecek." açıklamasını yapmıştı. Meksika yönetimi ise uzun süredir "duvarın parasını ödemeyeceklerini" dile getiriyordu.

AA