ABD güneş enerjisi endüstrisi diğer enerji kaynaklarını aşıyor

ABD Enerji Bakanlığı'ndan (DOE) paylaşılan yeni bir rapora göre, güneş enerjisi istihdamı ABD enerji üretim alanındaki diğer alanlara göre daha büyük bir paya sahip olmay

Güncellenme 25 Ocak 2017 17:10

DOE'nin "2017 Enerji ve İstihdam Raporu"na göre, 2016 yılında, güneş enerjisi iş gücü, bir önceki yıla göre % 37 artışla 374 bin çalışana ulaştı. Raporda, rüzgar türbini endüstrisindeki istihdam, bir önceki yıla göre % 32 artışla 102.000 işçiye çıktı. DOE'ye göre, üstelik 2,2 milyon Amerikalı, enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetlerin tasarımında, kurulumunda ve üretiminde istihdam edilmektedir.

Hem fotovoltaik elektrik hem de konsantre güneş buhar jeneratörlerini içeren güneş enerjisi istihdamı, elektrik piyasasındaki işçilerin en büyük payı olan elektrik üretim işgücünün% 43'ünü oluşturuyor. Fosil yakıt üretimi istihdamı ise şimdilik sadece % 22'lik bir oranda.

Enerjide Güneşe Dönüşüm Başlıyor!

Yeni enerji kaynaklarının çoğu üç ana pazardan geliyor. Güneş enerjisi (9.5GW), doğal gaz (8GW) ve rüzgar (6.8GW). Bu 3 ana Pazar gelişmesini sürdürürken kömür kaynaklarının kullanılması 2006 ile Eylül 2016 arasında yüzde 53 geriledi. Doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 33 arttı ve güneş % 5,000 artış ile bu sektörde liderliğe ulaştı.

Kömür madenciliği ve diğer ilgili sektörlerde istihdam azalırken, doğal gaz, güneş ve rüzgar işçilerinin payı artmaya devam ediyor. Elektrik üretim kaynaklarındaki değişimler pazardaki değişimi de direk istihdam yüzdeleri ile yansıtabiliyor.