ABD açıkladı: 18 SGD'liyi yanlışlıkla vurduk
ABD 11 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda Suriye Demokratik Güçleri (SGD) mensubu 18 kişiyi yanlışlıkla vurduğunu açıkladı.
11 Nisan atrihinde ABD taarfından düzenlenen Suriye opeasyonuyla ilgili ABD kanadından açıklama geldi. ABD Suriye Demokratik Güçleri (SGD) mensubu olan 18 kişiyi yanlışlıkla vurduğunu açıkladı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de 11 Nisan'da düzenlenen hava operasyonlarında yanlışlıkla 18 Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubunu vurduğunu açıkladı.
CNN Türk