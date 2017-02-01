AB ve Meksika Trump'a karşı birleşti

Serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştiremeyen AB ile sınırına Trump tarafından duvar örülmek istenen Meksika ABD'ye karşı ticarette dayanışma kararı aldı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 16:29

ABD ile yapmak istediği serbest ticaret anlaşmasında umutlarını yitiren Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin sınırına duvar örmeyi planladığı Meksika, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a karşı ticarette dayanışma kararı aldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB ve Meksika, iki taraf arasında 2000 yılında yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasının (FTA) güncelleştirilmesi için yapılan müzakerelerin hızlandırılmasını kararlaştırdı. Bu çerçevede, ​​3-7 Nisan ve 26-29 Haziran'da iki ayrı müzakere turu yapılacak.

Müzakereleri hızlandırma kararı, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo arasındaki telefon görüşmesinde alındı.

Konuya ilişkin Malmström ve Guajardo ortak yazılı bir açıklama da yayımladı. İki taraf arasındaki ticaret ilişkilerin 21. yüzyıla taşınacağı kaydedilen açıklamada, güncellemeyle, istidam yaratılacağı, büyümenin güçlendirileceği, firmaların daha rekabetçi hale getirileceği ve tüketicilere artan seçenekler sunulacağı ifade edildi.

"Küresel ve açık iş birliği fikrini savunmak zorundayız"

ABD Başkanı Trump'ın ABD ekonomisini korumak adına serbest ticaret anlaşmalarına karşı olan tavrına atıf yapılan açıklamada, "Dünyada korumacılığın endişe verici bir şekilde yükseldiğine şahit oluyoruz. Şimdi fikirdaş ortaklar olarak, küresel ve açık iş birliği fikrini beraber savunmak zorundayız." denildi.

AA