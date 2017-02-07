AB Mahkemesinden 'muhtaç durumdakilere vize' çağrısı

AB Mahkemesi Divanı Başsavcısı Mengozzi, muhtaç durumda olan kişilerin vize başvurularının reddedilmemesi gerektiğine değinerek insani bir olaya vurgu yaptı.

Güncellenme 07 Şubat 2017 15:55

Suriyeli bir ailenin korumaya muhtaç olduğu halde vize taleplerinin Belçika hükümeti tarafından mahkeme kararlarına rağmen reddedilmesi, Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanına taşındı. Başsavcı Mengozzi, bugün açıkladığı görüşünde, üye devletlerin, olumsuz kararın ağır sonuçlara yol açma ihtimali varsa insani amaçlarla vize vermeleri gerektiğini, böyle bir durumda ilgili kişi ile başvuruda bulunduğu ülke arasında bir bağ olup olmadığına bakılamayacağını belirtti.

Başsavcı, birlik hukukunun üye devletler için bağlayıcı olduğunu, dolaysıyla Belçika'nın ilgili sözleşmelere uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ailenin durumunun "işkence, insanlık dışı muamele veya alçaltıcı muameleyi önlemeyi" öngören madde çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Halep'te işkence gören ailenin başvurusu Belçika tarafından reddedildi

Halep'te yaşayan 2 çocuklu Suriyeli Hristiyan aile, savaştan kaçmak ve Belçika'ya gelebilmek için insani amaçlarla verilen vizeye başvurmuştu. Baba, silahlı bir grup tarafından kaçırılması, dövülmesi, işkence görmesi ve sonrasında fidye ödeyerek serbest kalmasını gerekçe göstermişti.

Ancak Belçika'ya vardıklarında sığınma başvurusu yapmayı planladığı belirtilen aileye vize verilmesi, Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken tarafından reddedilmişti.

Belçika'da yaşayan yakınlarının kalacak yer ayarladığı aile, Francken'in red kararını mahkemeye taşımıştı. Kasım ayında mahkeme aileyi haklı bulmuş ve vize verilmeyen her gün için kişi başına 1000 avro ceza ödenmesine hükmetmişti.

Francken ise, kararı bir üst mahkemeye taşımış, gerekirse, 'ofis mobilyalarını satarak cezayı ödeyeceğini' söylemişti. Üst mahkeme de aile lehine olan kararı onamıştı. Aile bu arada Belçika Sığınma ve Göçmenlik Bürosuna başvurarak, yeniden vize talep etmiş, büro da Avrupa Adalet Divanından görüş istemişti.

AA