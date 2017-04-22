AB ile müzakerelerin askıya alınacağı iddia edildi

Önümüzdeki hafta yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasının bulunduğu öne sürüldü

Güncellenme 22 Nisan 2017 20:28

Gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında, Türkiye ile AB arasında 2005'ten bu yana sürdürülen üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının da bulunduğu iddia edildi.

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının bulunduğu iddia edildi. İddia, Alman Die Welt gazetesinde yer aldı.

Gazete, üst düzey bir AB diplomatına dayandırdığı haberde, AB Dışişleri Bakanları'nın konuyu 28-29 Nisan'da Malta’da yapılacak toplantıda ele alacaklarını öne sürdü.

Bakanların AB Komisyonu'ndan, Ankara'nın müzakere kurallarını ihlal edip etmediğini araştırmasını isteyebileceği savunuldu. Gazeteye göre araştırma sonucunda olumsuz bir karar çıkarsa görüşmeler askıya alınabilecek.

Toplantıda Türkiye değerlendirilirken, insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ihlal edilip edilmediğine bakılacak.

2005 yılında kabul edilen müzakerelerin 5'inci maddesi kapsamında 28 üye ülkenin tamamının değil, AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden 16 üye ülkenin onay vermesinin, müzakerelerin askıya alınması için yeterli olacağı belirtiliyor.

NTV