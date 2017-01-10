A Ve J Serisinde Samsung İddialı

Samsung'un en önemli serilerinden olan A ve J serileri ile ilgili 2017 yılında daha fazla beklentinin olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 14:45

Samsung tarafından piyasaya sunulan amiral gemilerinin dışında özellikle A ve J serisi oldukça yüksek satış rakamları elde ediyor. Bu durum Samsung adına maddi açıdan daha fazla güç sağlarken 2017 yılına yönelik yapılan yenilikler ile birlikte cihazlar çok daha güçlü bir şekilde piyasaya sürülüyor.

Bugüne kadar hem A hem de J serisi ile ilgili pek çok farklı sızdırma yapılırken Samsung'un bu telefon modelleri ile ilgili hedefleri de öğrenildi.

Hedef 120 Milyon Satış

Orta seviyede piyasaya sunulan akıllı telefonlar için Samsung toplamda 120 milyon satış hedefliyor. Bu 120 milyon satışın sadece 20 milyonu A serisi için geçerli olurken kalan 100 milyonluk satış J serisi için geçerli. Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde sızdırılan son bilgilerde ise önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak Samsung Galaxy S8 için 60 milyon satış seviyesinin hedeflendiği öğrenilmişti. Bu bakımdan yeni yılı itibariyle Samsung hedeflerini daha da arttırırken sadece üç farklı seri ile 200 milyon satışın geçilmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 7 patlaması sonrasında böyle bir hedefi tutturması marka adına ciddi bir gelişme sağlayacak. Fakat özellikle yaşanan son olayların ardından sektörde oldukça tartışmalı bir şekilde bulunan Samsung'un bu konuda başarıya ulaşamaması da sürpriz olmayacak.