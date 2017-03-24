A Milliler Finlandiya'yı 2-0 yendi

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupaları I Grubu 5. hafta maçında Finlandiya'yı 2-0 yendi. Bu galibiyetle Türkiye 8 puana yükselirken, Finlandiya 1 puanda kaldı.

Güncellenme 24 Mart 2017 22:12

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupaları I Grubu 5. hafta maçında Finlandiya'yı 2-0 yendi. Ay Yıldızlıları galibiyete taşıyan goller, Cenk Tosun'dan geldi. Milli Takım formasıyla 5. golüne ulaşan Cenk Tosun'un, bu gollerin dördünü Kuzey ülkelerine atması dikkat çekti. Milli Takım, bu galibiyetle puanını 8 yaptı. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.

2018 Dünya Kupası I Grubu'nda Finlandiya ile bir anlamda tamammı devam mı maçına çıkan A Milliler, rakibini Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 yendi, gruptan çıkma umutlarını diri tuttu.



A Milliler'de Cenk Tosun önce 9 ardından 13. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmanın çok kolay olacağı sinyalini verdi. İlk olarak sol kanattan İsmail Köybaşı'nın ceza sahasına ortasında Olcay Şahan,'ın dokunduğu top arka direğe gitti. O noktada bulunan Cenk Tosun topu kontrol etti, ardından yarım voleyle ağları havalandırdı ve A Milli Takımı, 1-0 öne geçirdi.



13. dakikada ise Selçuk İnan'ın sağ köşe bayrağı dibinden kullandığı kornerde Cenk Tosun ön direkte harika yükselip kafayı vurdu, Finlandiya ağları 2. kez havalandı.



Bu tür maçlarda genelde golü geç bulan A Milliler, oyunu rakip yarı sahaya yıkarken, Finlandiya karşısında görüntü tersine döndü. Konuk ekip, ilk yarının son 15-20 dakikasında baskın bir görüntü sergiledi ve oyunu yarı sahamıza yıktı. 41. dakikada ise Hetemaj'ın şutu direkten döndü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



A Milli Takım, ikinci yarıda skoru korumaya giderken, 90+3'te Enes Ünal'ın direkten dönen şutu dışında tehlikeli olamadı. Hücumda etkili olamayan Finlandiya gole uzak bir görüntü sergiledi ve Milliler, ilk yarıda 4 dakikada bulduğu gollerle maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Cenk Tosun, A Milli Takım formasıyla 5. golünü atarken, 4'ünü Kuzey Ülkeleri'ne atması dikkat çekti. Daha önce Türkiye'nin, 24 Mart 2016'daki hazırlık maçında İsveç'i 2-1 yendiği maçın da gollerini atan Cenk Tosun, Finlandiya karşısında da galibiyeti getiren isim oldu.



Bu galibiyetle puanını 8 yapan A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası'na katılma ümitlerini sürdürdü. 1 puanda kalan Finlandiya'nın ise gruptan çıkma şansı hemen hemen sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan İsmail Köybaşı'nın ceza sahasına ortasında, ön direkte Olcay Şahan topukla meşin yuvarlağı arka direğe aşırdı. Kale sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kaleci Hradecky'nin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0



13. dakikada Türk Milli Takımı farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topa iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hradecky'nin sağından ağlara gitti: 2-0



23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Volkan Şen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



37. dakikada Finlandiya defansının uzaklaştırmak istediği top, Volkan Şen'in müdahalesiyle yükseklik kazanarak ceza sahasına düştü. Savunmanın hatasından faydalanarak topla buluşan Olcay Şahan'ın diziyle vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



41. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Türk Milli Takımı defansının uzaklaştıramadığı top, Pukki'de kaldı. Bu oyuncunun geri çıkardığı topa ceza yayı içinde Hetemaj bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.