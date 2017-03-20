A Milli Takım kamp için Antalya'ya gitti

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 24 Mart Cuma günü yapacağı I Grubu 5. maçı ve 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşma için Antalya'da.

Güncellenme 20 Mart 2017 23:07

Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesini, Antalya Havalimanı CIP Salonu önünde bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan'la fotoğraf çektirdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milliler, ardından otobüsle güvenlik tedbirleri altında Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde kampa girecekleri otele hareket etti.

Aday kadroda yer alan Emre Mor ile Emre Çolak'ın ise daha sonra kampa katılacağı öğrenildi.

Ay-yıldızlı takımın Finlandiya ve Moldova maçları için davet edilen 26 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:



Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor),Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan (Galatasaray), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Volkan Şen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen),Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (Gençlerbirliği),Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).

Türkiye-Finlandiya maçı Antalya Stadı'nda saat 20.00'de, Türkiye-Moldova müsabakası ise Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak.

CNN