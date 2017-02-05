9 Belediye Daha Pardus’a Geçti

Türkiye'de yerli işletim sistemi kapsamında Pardus ön plana çıkarken 9 yeni belediyenin daha yerli işletim sistemine geçeceği duyuruldu.

Güncellenme 05 Şubat 2017 16:32

Türk işletim sistemi olarak adlandırılan Pardus uzun zamandan beri geliştirmeler ile birlikte daha stabil bir hale gelirken, son dönemlerde belediyelerin işletim sistemlerinde yerli tercihi yapılıyor. Anadolu Yakası'ndaki 9 ilçe belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda Pardus işletim sistemine geçiş yapılacağı net bir şekilde belirtilirken Pendik Belediyesi'nde düzenlenen tören ile birlikte bu konuda resmi imzalar atıldı.

Pardus’a Geçiş Başlıyor

Pardus İşbirliği Protokolü imza töreni olarak duyurulan etkinlik sonucunda Pardus’a geçiş ile birlikte teknolojide dışa bağımlılığın azalacağı ve böylece belediyelerin masraflarının da azaltılacağı belirtildi. Törene Belediye başkanları katılırken Pardus işletim sistemine yönelik önemli açıklamalar yapıldı.

Hangi Belediyeler Pardus’a Geçiyor?

Törene katılan belediye başkanları ve Pardus işletim sistemine geçen belediyeler ise şöyle; Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen.

Yapılan bu protokol sayesinde özellikle belediyelerde yeni işletim sistemine geçiş çalışmalarına başlanacağı belirtilirken personellere de yeni işletim sistemi hakkında önemli eğitimler verilecek ve sorunsuz bir şekilde bu geçişin tamamlanması sağlanacak.