7,2 milyon vatandaşın vergi borcu yapılandırılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi borcu olan 7 milyon 200 bin vatandaşın borçlarının yapılandırılacağını açıkladı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 16:31

Maliye Bakanı Naci Ağbal bugün milyonlarca kişiye müjdeli haber verdi. Ağbal’ın açıklamasına göre, 7 milyon 200 bin vatandaşın vergi borcu yapılandırılacak

Vergi yapılandırmasıyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi:

Vergi borcu yapılandırmasının detaylarına ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı Ağbal, "Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz."

Ağbal, 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren uygulamanın nasıl hayata geçireceğini şöyle anlattı:

"Daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız.

Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız."

CNN Türk