68 bin 774 sosyal medya hesabı incelemeye alındı

Son 6 ayda ihbar edilen 68 bin 774 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlatıldı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 16:56

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 68 bin 774 sosyal medya hesabı hakkında yapılan ihbarlar gereği inceleme yapıldığı açıklandı. Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu belirtildi.

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımları nedeniyle 68 bin 774 hesabın incelemeye alındığı duyuruldu.

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullananların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın da bulunduğu aktarıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. 1734'ü tutuklanırken, 1317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.