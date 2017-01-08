63 milyar WhatsApp Mesajı İle Rekor Geldi

Facebook'a ait WhatsApp’ta yılbaşı gecesi oldukça etkin geçti. İşte detaylar.

Güncellenme 08 Ocak 2017 20:58

Yılbaşı gecesi 63 milyar mesaj gönderildiği duyuruldu. WhatsApp bu yoğun katılıma karşın herhangi bir teknik sorun yaşamadan insanların sohbet etmesini, sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasını sağladı. Bu şirket için bugüne kadar erişilen en büyük rakam oldu.

Sözcüden Resmi Açıklamalar

WhatsApp sözcüsü VentureBeat tarafından yapılan açıklamalara göre 63 milyar mesaj içinde 7,9 milyar görüntü ve 2,4 milyar video bulunuyor. Elde edilen rakamların karşılaştırılması adına normal istatistiklere bakmak yeterli. Öyle ki Facebook ortak kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Nisan ayındaki geliştirici konferansında söylediğine göre Messenger ve WhatsApp'ın birleşmesi günde 60 milyar mesaj ediyor.

2015’te Benzer Durum Yaşanmadı!

Ocak 2015'te WhatsApp kurucusu Jan Koum, WhatsApp'ta günde 30 milyar mesaj gönderdiğini söylemişti. Üstelik bu rakam ancak Şubat 2016'ya kadar 42 milyar dolara ulaşabilmişti.

Facebook İyi Yaradı!

Facebook, 2014'te WhatsApp'ı satın aldı ve WhatsApp'ın şu anda 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı var. Nisan ayında WhatsApp, varsayılan olarak WhatsApp uçtan uca şifrelemesini etkinleştirerek kullanıcıların daha güvenli bir platform kullanmasını sağlamıştı. Bu açıdan WhatsApp için elde edilen rakamlar bir tesadüf değil. Uzun zamandan beri sistemli bir şekilde güncellenen uygulama, kullanıcılar için artık çok daha cazip. Bakalım önümüzdeki yıllarda durum nasıl değişecek.