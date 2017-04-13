6 GB RAM’lı Galaxy S8+ Şimdiden Tükendi

Samsung tarafından Geçtiğimiz ay içerisinde tanıtımı gerçekleştirilen Galaxy S8 Plus modelinin tükendiği belirtildi.

Güncellenme 13 Nisan 2017 20:01

6 günden beri ön sipariş dönemi başlatılan Galaxy S8 Plus modeli dünya genelinde yüksek bir ilgiyle karşılaştı. Yapılan sonra açıklamalarda 6 gigabayt RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan versiyonun tüm dünya genelinde tükendi. Samsung'un bu konuda yoğun bir üretim süreci ile karşı karşıya kalacağı belirtildi. Özellikle tanıtım sonrasında oldukça dikkat çeken Galaxy S8 serisi yüksek özellikleri ve farklı akıllı telefon deneyimleri sunmasıyla oldukça dikkat çekmişti. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde telefon için resmi satış sürecine geçilmesi ile birlikte Samsung'un bugüne kadar en yüksek satış yaptığı telefon modelinin de ortaya çıkması sağlanabilir.

Samsung Galaxy S8 modeli için bugüne kadarki gelen süreç içerisinde 620 bini aşkın telefon satıldığı belirtildi. Yaşanan bu durum kullanıcılar için oldukça sıkıntılı bir süreç yaratacak. Öyle ki kullanıcıların yeni telefon modelini satın alabilmek adına normal şartlara göre biraz daha fazla beklemesi gerekebilir. Zira ön sipariş döneminde dahi tükenen telefonun raflara gelmesi ve raflarda satışa sunulması mevcut şartlara göre çok uzun sürmeyecek. Telefon için dikkat çeken diğer noktalardan bir tanesi ise yüksek etiket fiyatına rağmen telefonun yüksek satış rakamlarına ulaşması. Bu bakımdan Samsung yeni telefon modeli ile birlikte yüksek bir gelir elde etme şansına da sahip durumda.