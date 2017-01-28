5 inç ekranlı Lava X41 Piyasaya Sürüldü
Lava, 4G VoLTE desteğiyle şirketin en son akıllı telefonu olan Lava X41 + modelini duyurdu.
5 inç HD 2.5D eğimli cam ekranı, 1.3GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş telefon Android 6.0 (Marshmallow) üzerinde çalışıyor. 1.4 MP piksel boyutlu, LED flaşlı ve 8 megapiksel çözünürlüklü arka kameraya sahip olan cihaz, bu konuda da oldukça ideal durumda. Üstelik LED flaşlı bir ön kamera da unutulmamış.
Lava X41 + Teknik Özellikleri Neler?
Lava akıllı telefonlarının çoğuna benzer şekilde Lava X41 modelinde de çift SIM desteği var. Diğer teknik özelikler ise şöyle;
Corning Gorilla Glass 2 koruma özellikli 5 inç (1280 x 720 piksel) HD 2.5D kavisli cam ekran
1.3GHz Dört çekirdekli işlemci
2GB DDR3 RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir hafıza
Android 6.0 (Marshmallow)
Çift sim
LED Flashli, 1.4μm piksel boyutlu 8MP arka kamera
5MP ön kamera
3.5mm ses girişi, FM Radyo
Boyutlar: 145 × 71.2 × 8.8mm; Ağırlık: 154g
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS
2500mAh pil
Lava X41 Renkleri Neler Olacak?
Lava X41 + içni siyah ve altın renkler arasından seçim yapılabilecek.