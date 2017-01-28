5 inç ekranlı Lava X41 Piyasaya Sürüldü

Lava, 4G VoLTE desteğiyle şirketin en son akıllı telefonu olan Lava X41 + modelini duyurdu.

Güncellenme 28 Ocak 2017 17:15

5 inç HD 2.5D eğimli cam ekranı, 1.3GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş telefon Android 6.0 (Marshmallow) üzerinde çalışıyor. 1.4 MP piksel boyutlu, LED flaşlı ve 8 megapiksel çözünürlüklü arka kameraya sahip olan cihaz, bu konuda da oldukça ideal durumda. Üstelik LED flaşlı bir ön kamera da unutulmamış.

Lava X41 + Teknik Özellikleri Neler?

Lava akıllı telefonlarının çoğuna benzer şekilde Lava X41 modelinde de çift SIM desteği var. Diğer teknik özelikler ise şöyle;

Corning Gorilla Glass 2 koruma özellikli 5 inç (1280 x 720 piksel) HD 2.5D kavisli cam ekran

1.3GHz Dört çekirdekli işlemci

2GB DDR3 RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Android 6.0 (Marshmallow)

Çift sim

LED Flashli, 1.4μm piksel boyutlu 8MP arka kamera

5MP ön kamera

3.5mm ses girişi, FM Radyo

Boyutlar: 145 × 71.2 × 8.8mm; Ağırlık: 154g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

2500mAh pil

Lava X41 Renkleri Neler Olacak?

Lava X41 + içni siyah ve altın renkler arasından seçim yapılabilecek.