4K Android TV Tanıtıldı!

Uzun zamandan beri Sling TV servisini, Netflix'i izleyebilme noktasında özel bir Android TV’nin piyasaya sürüleceği konuşulurken, sonunda beklenen tanıtım yapıldı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 17:41

Android TV kutusu tanıtımı sonrasında oldukça ilgi çekti. Zira Android üzerine kurulan bir TV uygulaması oldukça farklı alanlarda geliştirilebilir seçeneklere sahip ve bu bakımdan çoğu geliştirici için de televizyon sistemlerine yönelik farklı bir şekilde sunulabilir.

Android TV’ye istediğiniz herhangi bir uygulamayı yükleyebilirsiniz. Önyüklü olarak gelen uygulamalar ise şu an için Sling TV, Netflix ve YouTube. AirTV Player üzerinden yapılan yayınlar sayesinde 4K akışını da Android TV tarafından desteklenmektedir. AirTV Player olarak adlandırılan ürün, 129 Dolar etiket fiyatı ile üstelik oldukça uygun.

Gelişmiş Kontrol Cihazı Var!

AirTV Player için üstelik özel bir kumanda da kutu içeriğiyle sunuluyor. Kumanda üzerinden sesle arama yapılması dahi mümkün. İsteyen kişiler de yine fiziksel düğmeler aracılığı ile kolay bir şekilde Sling ve Netflix uygulamalarını yönetebilir.

AirTV Player için şu anda yolun başı olduğundan dolayı kısa sürede pek çok yeni güncellemenin sunulması bekleniyor. Üstelik beklentiler dahi oluştu. Öyle ki bölgede yayın yapan ABC, CBS, Fox ve NBC gibi kanallar ile anlaşmanın yapılması, özel bir AirTV Player kanal listesi ile TV izleme noktasında da çok önemli bir gelişme sağlayabilir. Şu anda AirTV Player sadece ABD’de kullanımda.