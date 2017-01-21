49 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 49 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 132 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 97 şüpheli ile Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 138 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 187'si emniyet personeli, 48'i "abi", "abla" olduğu belirtilen 235 şüpheliye yönelik 49 ilde 325 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 132 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.