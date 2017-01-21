4.5G Hizmetleri 3 Bin 500 Bölgeye Daha Geliyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yeni çalışması ile birlikte nüfusu 500’den az olan yerlere 4.5G teknolojisinin getirileceği belirtildi.

Güncellenme 21 Ocak 2017 19:51

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan son açıklamalarda 4.5G teknolojisinin Türkiye'de daha da yaygınlaşacağı duyuruldu. Özellikle GSM operatörleri tarafından kurulan baz istasyonları nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hizmet verirken, nüfusu 500’den az olan 3 bin 300 yerleşim yerinde şu an için 4.5G kullanımı mümkün değil. Bu yerlere 4.5G hizmetinin götürülmesi ve vatandaşların internet ihtiyacını karşılaması adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından özel bir proje üretilirken mevcut işlemlerinin yapılması adına Haberleşme Genel Müdürlüğü üzerinde ihaleye çıkılacağı belirtildi.

4.5G İhalesi Yapılacak

Yapılacak ihale sonrasında mevcut istasyonların kurulması ve 4.5G hizmetinin verilmesi adına gerekli çalışmalar ihaleyi alan firma tarafından yapılacak. 3 yıllık bir sürenin öngörüldüğü çalışmalarda toplamda 3 bin 300 yerleşim yeri 4.5G altyapısına kavuşacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise hızlı internet hizmetinden 500 bine yakın kişinin faydalanması bekleniyor.

Yapılacak çalışmalar kısa vadede büyük gelişmelerin yaşanmasını sağlayabilir. Önümüzdeki günlerde yapılacak ihalenin ardından ihaleyi alan firma tarafından en kısa süre içerisinde çalışmalara başlanması bekleniyor. Yapılan açıklamalarda bölgeler detaylı bir şekilde açıklanmasa da ihale sürecinin başlamasının ardından bu konudaki detayların açık bir şekilde paylaşılması bekleniyor.